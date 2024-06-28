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Мосина Ксения Михайлова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Мосина Ксения Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1097-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.07.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Голяевка, Паньковская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
27.07.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 65
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Константин
Мать - Мосина Ксения Михайлова, крестьянская девица (д. Голяевка, Паньковская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Сергеева Матрона Алексеева, крестьянская жена (д. Екатериновка, Никольская вол., Тимский у., Курская губ.)
Воспр. - Сидоренков Михаил Сидоров, крестьянин (д. Куземки, Ртинская вол., Мосальский у., Калужская губ.)
Примечание: внебрачный
Примечание / Дополнительно
внебрачный
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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