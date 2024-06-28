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Сыромятникова Анна Петрова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Сыромятникова Анна Петрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1095-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.07.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанская девица
Нас. Пункт приписки
г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.
Дата крещения
26.07.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 64
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Миронов Алексей Александрович
Отец - Миронов Александр Алексеев, крестьянин (д. Новое, Несвойская вол., Вологодский у., Вологодская губ.)
Мать - Миронова Александра Петрова (д. Новое, Несвойская вол., Вологодский у., Вологодская губ.)
Воспр. - Миронов Иван Алексеев, крестьянин (д. Новое, Несвойская вол., Вологодский у., Вологодская губ.)
Воспр. - Сыромятникова Анна Петрова, мещанская девица (г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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