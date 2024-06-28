Миронов Иван Алексеев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Миронов Иван Алексеев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1095-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 20.07.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Новое, Несвойская вол., Вологодский у., Вологодская губ.
- Дата крещения
- 26.07.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 64
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Миронов Алексей Александрович
Отец - Миронов Александр Алексеев, крестьянин (д. Новое, Несвойская вол., Вологодский у., Вологодская губ.)
Мать - Миронова Александра Петрова (д. Новое, Несвойская вол., Вологодский у., Вологодская губ.)
Воспр. - Миронов Иван Алексеев, крестьянин (д. Новое, Несвойская вол., Вологодский у., Вологодская губ.)
Воспр. - Сыромятникова Анна Петрова, мещанская девица (г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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