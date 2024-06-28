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Аникин Александр Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Аникин Александр Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1093-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.07.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Мигалово, Никулинская вол., Тверской у., Тверская губ.
Дата крещения
07.07.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 64
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Усачев Николай Федорович
Отец - Усачев Федор Григорьев, крестьянин (д. Федотково, Федотковская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Мать - Усачева Пелагея Иванова (д. Федотково, Федотковская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Аникин Александр Федоров, крестьянин (с. Мигалово, Никулинская вол., Тверской у., Тверская губ.)
Воспр. - Гайк Елизавета Мартынова, крестьянская девица (г. Клатови, Большая Богемия вол., Пильзенский у., Пильзенская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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