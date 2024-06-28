Усачев Николай Федорович
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Усачев Николай Федорович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1093-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 06.07.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Федотково, Федотковская вол., Юхновский у., Смоленская губ.
- Дата крещения
- 07.07.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 64
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Усачев Николай Федорович
Отец - Усачев Федор Григорьев, крестьянин (д. Федотково, Федотковская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Мать - Усачева Пелагея Иванова (д. Федотково, Федотковская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Аникин Александр Федоров, крестьянин (с. Мигалово, Никулинская вол., Тверской у., Тверская губ.)
Воспр. - Гайк Елизавета Мартынова, крестьянская девица (г. Клатови, Большая Богемия вол., Пильзенский у., Пильзенская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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