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Девяткин Александр Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Девяткин Александр Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1091-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.06.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
сл. Рыбная, Ямско-Слободская вол., Каширский у., Тульская губ.
Дата крещения
02.07.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 63
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Девяткина Юлия Петровна
Отец - Девяткин Петр Васильев, крестьянин (сл. Рыбная, Ямско-Слободская вол., Каширский у., Тульская губ.)
Мать - Девяткина Екатерина Васильева (сл. Рыбная, Ямско-Слободская вол., Каширский у., Тульская губ.)
Воспр. - Грошева Агрипина Федорова, крестьянская вдова (сл. Ямская, Ямско-Слободская вол., Каширский у., Тульская губ.)
Воспр. - Девяткин Александр Васильев, крестьянин (сл. Рыбная, Ямско-Слободская вол., Каширский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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