Девяткина Екатерина Васильева
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Девяткина Екатерина Васильева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1091-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 27.06.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- сл. Рыбная, Ямско-Слободская вол., Каширский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 02.07.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 63
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Девяткина Юлия Петровна
Отец - Девяткин Петр Васильев, крестьянин (сл. Рыбная, Ямско-Слободская вол., Каширский у., Тульская губ.)
Мать - Девяткина Екатерина Васильева (сл. Рыбная, Ямско-Слободская вол., Каширский у., Тульская губ.)
Воспр. - Грошева Агрипина Федорова, крестьянская вдова (сл. Ямская, Ямско-Слободская вол., Каширский у., Тульская губ.)
Воспр. - Девяткин Александр Васильев, крестьянин (сл. Рыбная, Ямско-Слободская вол., Каширский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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