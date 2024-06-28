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Преклонский Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Преклонский Иван Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1090-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.06.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Меленки, Меленковский у., Владимирская губ.
Дата крещения
28.06.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 63
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Трофимов Павел Петрович
Отец - Трофимов Петр, мещанин (г. Казань, Казанская губ.)
Мать - Трофимова Анна Иванова (г. Казань, Казанская губ.)
Воспр. - Преклонская Зинаида Иванова, мещанская девица (г. Меленки, Меленковский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Преклонский Иван Иванов, мещанин (г. Меленки, Меленковский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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