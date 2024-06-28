Кочанова Вера Павлова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Кочанова Вера Павлова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1089-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 04.06.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. Пункт приписки
- с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 14.06.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 63
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Кочанов Валентин Павлович
Отец - Кочанов Павел Петров, крестьянин (с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Мать - Кочанова Евдокия Павлова (с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Кочанова Вера Павлова, крестьянская девица (с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Мысов Андрей Григорьев, крестьянин (д. Аниково, Быковская вол., Тверской у., Тверская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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