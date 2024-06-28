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Кочанов Павел Петров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Кочанов Павел Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1089-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.06.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Дата крещения
14.06.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 63
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Кочанов Валентин Павлович
Отец - Кочанов Павел Петров, крестьянин (с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Мать - Кочанова Евдокия Павлова (с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Кочанова Вера Павлова, крестьянская девица (с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Мысов Андрей Григорьев, крестьянин (д. Аниково, Быковская вол., Тверской у., Тверская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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