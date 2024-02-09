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Таланова Клавдия Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Таланова Клавдия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1087-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.05.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
09.06.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 62
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Таланова Нина Васильевна
Отец - Таланов Василий Федоров, 2-ой гильдии купеческий сын (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Таланова Клавдия Иванова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Красавина Александра Михайлова, купеческая жена (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Поярков Клавдий Михайлов, купец (г. Москва, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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