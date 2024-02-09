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Таланов Василий Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Таланов Василий Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1087-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.05.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
2-ой гильдии купеческий сын
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
09.06.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 62
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Таланова Нина Васильевна
Отец - Таланов Василий Федоров, 2-ой гильдии купеческий сын (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Таланова Клавдия Иванова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Красавина Александра Михайлова, купеческая жена (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Поярков Клавдий Михайлов, купец (г. Москва, Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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