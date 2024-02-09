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Борисова Степанида Федотова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Борисова Степанида Федотова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1086-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.05.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская вдова
Дата крещения
07.06.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 62
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Иванов Сергей Флорович
Отец - Иванов Флор Иванов, крестьянин (д. Козловцы, Дубровская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Мать - Иванова Татьяна Иванова (д. Козловцы, Дубровская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Борисова Степанида Федотова, крестьянская вдова
Воспр. - Федоров Клим Федоров, крестьянин (д. Реханово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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