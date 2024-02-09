Иванов Сергей Флорович
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Иванов Сергей Флорович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1086-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 13.05.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Козловцы, Дубровская вол., Юхновский у., Смоленская губ.
- Дата крещения
- 07.06.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 62
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Иванов Сергей Флорович
Отец - Иванов Флор Иванов, крестьянин (д. Козловцы, Дубровская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Мать - Иванова Татьяна Иванова (д. Козловцы, Дубровская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Борисова Степанида Федотова, крестьянская вдова
Воспр. - Федоров Клим Федоров, крестьянин (д. Реханово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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