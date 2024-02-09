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Иванов Сергей Флорович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Иванов Сергей Флорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1086-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.05.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Козловцы, Дубровская вол., Юхновский у., Смоленская губ.
Дата крещения
07.06.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 62
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Иванов Сергей Флорович
Отец - Иванов Флор Иванов, крестьянин (д. Козловцы, Дубровская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Мать - Иванова Татьяна Иванова (д. Козловцы, Дубровская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Борисова Степанида Федотова, крестьянская вдова
Воспр. - Федоров Клим Федоров, крестьянин (д. Реханово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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