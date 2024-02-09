Коровина Александра Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина Александра Сергеева

Коровина Александра Сергеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Коровина Александра Сергеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1084-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.05.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
24.05.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 61
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Коровина Зинаида Александровна
Отец - Коровин Александр Федоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Коровина Александра Сергеева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Коровин Михаил Федоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лобкова Софья Васильева, крестьянская девица (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close