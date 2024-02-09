Никитина Наталья Иванова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Никитина Наталья Иванова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1082-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 29.04.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. Пункт приписки
- с. Лаптево, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Дата крещения
- 06.05.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 60
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Федосов Николай Сергеевич
Отец - Федосов Сергей Михайлов, крестьянин (с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Мать - Федосова Гликерия Егорова (с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Никитина Наталья Иванова, крестьянская жена (с. Лаптево, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Федосов Василий Сергеев, крестьянин (с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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