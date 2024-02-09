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Федосова Гликерия Егорова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Федосова Гликерия Егорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1082-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.04.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Дата крещения
06.05.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 60
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Федосов Николай Сергеевич
Отец - Федосов Сергей Михайлов, крестьянин (с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Мать - Федосова Гликерия Егорова (с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Никитина Наталья Иванова, крестьянская жена (с. Лаптево, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Федосов Василий Сергеев, крестьянин (с. Ильинское, Казинская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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