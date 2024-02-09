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Митусов Алексей Антонов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Митусов Алексей Антонов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1081-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.05.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
19.05.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 60
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Митусов Иван Алексеевич
Отец - Митусов Алексей Антонов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Митусова Мавра Никитина (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бадидин Яков Антонов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Маструкова Татьяна Прокопьева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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