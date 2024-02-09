Иванов Сергей Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Сергей Александров

Иванов Сергей Александров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Иванов Сергей Александров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1080-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.05.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Красная, Короваевская вол., Сычевский у., Смоленская губ.
Дата крещения
17.05.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 60
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Иванов Владимир Александрович
Отец - Иванов Александр Иванов, крестьянин (д. Красная, Короваевская вол., Сычевский у., Смоленская губ.)
Мать - Иванова Дарья Харлампиева (д. Красная, Короваевская вол., Сычевский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Герасимова Ирина Харлампиева, крестьянская жена (д. Городня, Кривская вол., Боровский у., Калужская губ.)
Воспр. - Иванов Сергей Александров, крестьянин (д. Красная, Короваевская вол., Сычевский у., Смоленская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close