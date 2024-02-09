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Пьянов Михаил Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Пьянов Михаил Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1079-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.04.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
23.04.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 59
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Пьянова Валентина Михайловна
Отец - Пьянов Михаил Яковлев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Пьянова Варвара Осипова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Громов Дмитрий Куприянов, крестьянин (с. Белый Городок, Белгородская вол., Калязинский у., Тверская губ.)
Воспр. - Лизунова Татьяна Хрисанфова, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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