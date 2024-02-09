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Голодаев Петр Сергеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Голодаев Петр Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1078-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.04.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
23.04.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 59
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Голодаев Николай Сергеевич
Отец - Голодаев Сергей Петров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Голодаева Екатерина Павлова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Голодаев Петр Сергеев, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Корнилова Юлия Алексеева, крестьянская жена (с. Лыченцы, Андреевская вол., Переяславский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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