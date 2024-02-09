Голодаев Николай Сергеевич
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Голодаев Николай Сергеевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1078-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 21.04.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 23.04.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 59
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Голодаев Николай Сергеевич
Отец - Голодаев Сергей Петров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Голодаева Екатерина Павлова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Голодаев Петр Сергеев, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Корнилова Юлия Алексеева, крестьянская жена (с. Лыченцы, Андреевская вол., Переяславский у., Владимирская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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