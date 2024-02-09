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Иванов Никита Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Иванов Никита Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1074-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.03.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ивановское, Ивановская вол., Бежецкий у., Тверская губ.
Дата крещения
12.03.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 58
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Иванова Дарья Никитична
Отец - Иванов Никита Иванов, крестьянин (с. Ивановское, Ивановская вол., Бежецкий у., Тверская губ.)
Мать - Иванова Евдокия Александрова (с. Ивановское, Ивановская вол., Бежецкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Байкова Наталья Никитина, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Гулимов Василий Иванов, крестьянин (д. Фёдоровка, Малинковская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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