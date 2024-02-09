Иванов Никита Иванов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Иванов Никита Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1074-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 08.03.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Ивановское, Ивановская вол., Бежецкий у., Тверская губ.
- Дата крещения
- 12.03.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 58
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Иванова Дарья Никитична
Отец - Иванов Никита Иванов, крестьянин (с. Ивановское, Ивановская вол., Бежецкий у., Тверская губ.)
Мать - Иванова Евдокия Александрова (с. Ивановское, Ивановская вол., Бежецкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Байкова Наталья Никитина, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Гулимов Василий Иванов, крестьянин (д. Фёдоровка, Малинковская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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