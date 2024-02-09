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Окунев Федор Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Окунев Федор Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1073-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.03.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Барибина, Хатунская вол., Серпуховской у., Московская губ.
Дата крещения
08.03.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 57
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Окунева Мария Федоровна
Отец - Окунев Федор Яковлев, крестьянин (д. Барибина, Хатунская вол., Серпуховской у., Московская губ.)
Мать - Окунева Мария Александрова (д. Барибина, Хатунская вол., Серпуховской у., Московская губ.)
Воспр. - Данилин Егор Егоров, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Монахова Татьяна Николаева, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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