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Рыбинская Александра Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Рыбинская Александра Семенова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1068-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.02.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
жена потомственного дворянина
Дата крещения
20.02.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 56
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Курихина Антонина Тимофеевна
Отец - Курихин Тимофей Андреев, крестьянин (с. Хованщина, Хованская вол., Сердобский у., Саратовская губ.)
Мать - Курихина Софья Васильева (с. Хованщина, Хованская вол., Сердобский у., Саратовская губ.)
Воспр. - Рыбинская Александра Семенова, жена потомственного дворянина
Воспр. - Челышев Василий Иванов, крестьянин (д. Деревенька, Светочегорская вол., Нерехтский у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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