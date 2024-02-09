Челышев Василий Иванов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Челышев Василий Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1068-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 19.02.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Деревенька, Светочегорская вол., Нерехтский у., Костромская губ.
- Дата крещения
- 20.02.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 56
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Курихина Антонина Тимофеевна
Отец - Курихин Тимофей Андреев, крестьянин (с. Хованщина, Хованская вол., Сердобский у., Саратовская губ.)
Мать - Курихина Софья Васильева (с. Хованщина, Хованская вол., Сердобский у., Саратовская губ.)
Воспр. - Рыбинская Александра Семенова, жена потомственного дворянина
Воспр. - Челышев Василий Иванов, крестьянин (д. Деревенька, Светочегорская вол., Нерехтский у., Костромская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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