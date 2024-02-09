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Воронин Василий Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Воронин Василий Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1067-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.02.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Волково, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
20.02.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 56
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Лизунов Алексей Семенович
Отец - Лизунов Семен Кузьмин, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Лизунова Татьяна Хрисанфова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Воронин Василий Алексеев, крестьянин (д. Волково, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Ильина Анисья Хрисанфова, крестьянская девица (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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