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Бокова Параскева Степанова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Бокова Параскева Степанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1065-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.02.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Дубровка, Баскаковская вол., Сычевский у., Смоленская губ.
Дата крещения
15.02.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 55
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Бокова Валентина Иларионовна
Отец - Боков Иларион Никитин, крестьянин (д. Дубровка, Баскаковская вол., Сычевский у., Смоленская губ.)
Мать - Бокова Параскева Степанова (д. Дубровка, Баскаковская вол., Сычевский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Бобылев Степан Васильев, крестьянин (д. Холмы, Дубровская вол., Поречский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Голдобина Матрона Васильева, крестьянская жена (д. Степаново, Игнатьевская вол., Богородский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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