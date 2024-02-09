Боков Иларион Никитин
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Боков Иларион Никитин
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1065-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 10.02.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Дубровка, Баскаковская вол., Сычевский у., Смоленская губ.
- Дата крещения
- 15.02.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 55
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Бокова Валентина Иларионовна
Отец - Боков Иларион Никитин, крестьянин (д. Дубровка, Баскаковская вол., Сычевский у., Смоленская губ.)
Мать - Бокова Параскева Степанова (д. Дубровка, Баскаковская вол., Сычевский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Бобылев Степан Васильев, крестьянин (д. Холмы, Дубровская вол., Поречский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Голдобина Матрона Васильева, крестьянская жена (д. Степаново, Игнатьевская вол., Богородский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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