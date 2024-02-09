Чижова Татьяна Дмитриева
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Чижова Татьяна Дмитриева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1064-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 25.01.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. Пункт приписки
- д. Костенево, Ильинская вол., Корчевской у., Тверская губ.
- Дата крещения
- 30.01.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 55
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Кибикин Николай Григорьевич
Отец - Кибикин Григорий Алексеев, крестьянин (с. Красное, Милеевская вол., Жиздринский у., Калужская губ.)
Мать - Кибикина Софья Ионова (с. Красное, Милеевская вол., Жиздринский у., Калужская губ.)
Воспр. - Пушков Николай Гаврилов, крестьянин (д. Сычево, Афанасьевская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
Воспр. - Чижова Татьяна Дмитриева, крестьянская жена (д. Костенево, Ильинская вол., Корчевской у., Тверская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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