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Чижова Татьяна Дмитриева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Чижова Татьяна Дмитриева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1064-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.01.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Костенево, Ильинская вол., Корчевской у., Тверская губ.
Дата крещения
30.01.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 55
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Кибикин Николай Григорьевич
Отец - Кибикин Григорий Алексеев, крестьянин (с. Красное, Милеевская вол., Жиздринский у., Калужская губ.)
Мать - Кибикина Софья Ионова (с. Красное, Милеевская вол., Жиздринский у., Калужская губ.)
Воспр. - Пушков Николай Гаврилов, крестьянин (д. Сычево, Афанасьевская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
Воспр. - Чижова Татьяна Дмитриева, крестьянская жена (д. Костенево, Ильинская вол., Корчевской у., Тверская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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