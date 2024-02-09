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Кибикин Николай Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кибикин Николай Григорьевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1064-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.01.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Красное, Милеевская вол., Жиздринский у., Калужская губ.
Дата крещения
30.01.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 55
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Кибикин Николай Григорьевич
Отец - Кибикин Григорий Алексеев, крестьянин (с. Красное, Милеевская вол., Жиздринский у., Калужская губ.)
Мать - Кибикина Софья Ионова (с. Красное, Милеевская вол., Жиздринский у., Калужская губ.)
Воспр. - Пушков Николай Гаврилов, крестьянин (д. Сычево, Афанасьевская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
Воспр. - Чижова Татьяна Дмитриева, крестьянская жена (д. Костенево, Ильинская вол., Корчевской у., Тверская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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