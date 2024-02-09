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Васильева Анна Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Васильева Анна Андреева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1063-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.01.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
вдова коллежского регистратора
Дата крещения
14.01.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Валеева Анна Петровна
Отец - Валеев Петр Ефимов, крестьянин (с. Павловское, Березнеговатская вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Мать - Валеева Елена Трофимова (с. Павловское, Березнеговатская вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Васильева Анна Андреева, вдова коллежского регистратора
Воспр. - Глотов Василий Константинов, крестьянин (с. Нижняя Матренка, Нижне-Матренская вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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