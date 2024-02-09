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Глотов Василий Константинов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Глотов Василий Константинов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1063-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.01.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Нижняя Матренка, Нижне-Матренская вол., Усманский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
14.01.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Валеева Анна Петровна
Отец - Валеев Петр Ефимов, крестьянин (с. Павловское, Березнеговатская вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Мать - Валеева Елена Трофимова (с. Павловское, Березнеговатская вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Васильева Анна Андреева, вдова коллежского регистратора
Воспр. - Глотов Василий Константинов, крестьянин (с. Нижняя Матренка, Нижне-Матренская вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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