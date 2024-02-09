Валеева Анна Петровна
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Валеева Анна Петровна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1063-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 13.01.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Павловское, Березнеговатская вол., Усманский у., Тамбовская губ.
- Дата крещения
- 14.01.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 54
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Валеева Анна Петровна
Отец - Валеев Петр Ефимов, крестьянин (с. Павловское, Березнеговатская вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Мать - Валеева Елена Трофимова (с. Павловское, Березнеговатская вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Васильева Анна Андреева, вдова коллежского регистратора
Воспр. - Глотов Василий Константинов, крестьянин (с. Нижняя Матренка, Нижне-Матренская вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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