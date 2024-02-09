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Смирнова Валентина Евгеньева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Смирнова Валентина Евгеньева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1060-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.01.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
дочь потомственного почетного гражданина
Дата крещения
11.01.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Смирнов Владимир Евгеньевич
Отец - Смирнов Евгений Федоров, потомственный почетный гражданин
Мать - Смирнова Александра Феоктистова
Воспр. - Смирнов Владимир Федоров, потомственный почетный гражданин
Воспр. - Смирнова Валентина Евгеньева, дочь потомственного почетного гражданина
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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