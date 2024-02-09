Смирнов Владимир Федоров
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Смирнов Владимир Федоров
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1060-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.01.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- потомственный почетный гражданин
- Дата крещения
- 11.01.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 54
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Смирнов Владимир Евгеньевич
Отец - Смирнов Евгений Федоров, потомственный почетный гражданин
Мать - Смирнова Александра Феоктистова
Воспр. - Смирнов Владимир Федоров, потомственный почетный гражданин
Воспр. - Смирнова Валентина Евгеньева, дочь потомственного почетного гражданина
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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