Смирнов Владимир Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Владимир Евгеньевич

Смирнов Владимир Евгеньевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Смирнов Владимир Евгеньевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1060-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.01.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Дата крещения
11.01.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Смирнов Владимир Евгеньевич
Отец - Смирнов Евгений Федоров, потомственный почетный гражданин
Мать - Смирнова Александра Феоктистова
Воспр. - Смирнов Владимир Федоров, потомственный почетный гражданин
Воспр. - Смирнова Валентина Евгеньева, дочь потомственного почетного гражданина
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close