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Пьянов Петр Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Пьянов Петр Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1059-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.12.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
21.12.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Пьянов Петр Иванович
Отец - Пьянов Иван Яковлев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Пьянова Агрипина Сергеева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Громов Дмитрий Куприянов, крестьянин (с. Белый Городок, Белгородская вол., Калязинский у., Тверская губ.)
Воспр. - Егорова Анна Сергеева, крестьянская жена (с. Бестужево, Панкинская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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