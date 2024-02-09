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Бычкова Мария Матвеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Бычкова Мария Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1057-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.12.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Парфёнки, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.12.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Бычкова Мария Петровна
Отец - Бычков Петр Матвеев, крестьянин (д. Парфёнки, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бычкова Мария Григорьева (д. Парфёнки, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бычкова Мария Матвеева, крестьянская девица (д. Парфёнки, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Григорьев Илья, крестьянин (д. Куртниково, Лопотовская вол., Звенигородский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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