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Козачкина Анастасия Захарова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Козачкина Анастасия Захарова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1055-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.11.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
30.11.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 муж
Урожд. - Кузнецов Николай Николаевич
Отец - Кузнецов Николай Тимофеев, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Кузнецова Татьяна Захарова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Житков Василий Дмитриев, мещанин Басманной слободы (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Козачкина Анастасия Захарова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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