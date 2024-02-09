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Карелина Елена Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Карелина Елена Андреева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1054-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.11.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанская вдова
Нас. Пункт приписки
г. Венев, Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
27.11.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Кондратьев Анатолий Иванович
Отец - Кондратьев Иван Сергеев, крестьянин (д. Рубчиха, Давыдковская вол., Клинский у., Московская губ.)
Мать - Кондратьева Клавдия Григорьева (д. Рубчиха, Давыдковская вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Карелина Елена Андреева, мещанская вдова (г. Венев, Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кондратьев Михаил Сергеев, крестьянин (д. Рубчиха, Давыдковская вол., Клинский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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