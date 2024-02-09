Карелина Елена Андреева
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Карелина Елена Андреева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1054-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 20.11.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- мещанская вдова
- Нас. Пункт приписки
- г. Венев, Веневский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 27.11.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 23
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Кондратьев Анатолий Иванович
Отец - Кондратьев Иван Сергеев, крестьянин (д. Рубчиха, Давыдковская вол., Клинский у., Московская губ.)
Мать - Кондратьева Клавдия Григорьева (д. Рубчиха, Давыдковская вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Карелина Елена Андреева, мещанская вдова (г. Венев, Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кондратьев Михаил Сергеев, крестьянин (д. Рубчиха, Давыдковская вол., Клинский у., Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.