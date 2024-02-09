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Ильина Екатерина Хрисановна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Ильина Екатерина Хрисановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1053-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.11.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
09.11.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Ильина Екатерина Хрисановна
Отец - Ильин Хрисанф Васильев, крестьянин (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Ильина Евдокия Николаева (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Ильина Анисья Хрисанфова, крестьянская девица (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
ФИО преемника 1 не указано
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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