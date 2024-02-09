Ловцева Мария Григорьева
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Ловцева Мария Григорьева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1052-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 27.10.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Сенницы, Сенницкая вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 06.11.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 22
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Ловцева Антонина Матвеевна
Отец - Ловцев Матвей Тимофеев, крестьянин (с. Сенницы, Сенницкая вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Ловцева Мария Григорьева (с. Сенницы, Сенницкая вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Ловцев Александр Матвеев, крестьянин (с. Сенницы, Сенницкая вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Романова Анна Александрова, крестьянская девица (д. Кижаны, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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