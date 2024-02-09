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Ловцева Антонина Матвеевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Ловцева Антонина Матвеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1052-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.10.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Сенницы, Сенницкая вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
06.11.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Ловцева Антонина Матвеевна
Отец - Ловцев Матвей Тимофеев, крестьянин (с. Сенницы, Сенницкая вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Ловцева Мария Григорьева (с. Сенницы, Сенницкая вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Ловцев Александр Матвеев, крестьянин (с. Сенницы, Сенницкая вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Романова Анна Александрова, крестьянская девица (д. Кижаны, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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