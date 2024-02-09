Савельева Анна Иванова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Савельева Анна Иванова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1049-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 03.11.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянка
- Нас. Пункт приписки
- д. Бабурино, Жердевская вол., Покровский у., Владимирская губ.
- Дата крещения
- 03.11.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 21
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Наталья
Мать - Пономарева Наталья Степанова, крестьянская вдова (с. Дединово, Дединовская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Савельев Павел Иванов, крестьянин (д. Бабурино, Жердевская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Савельева Анна Иванова, крестьянка (д. Бабурино, Жердевская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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