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Савельева Анна Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Савельева Анна Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1049-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.11.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Бабурино, Жердевская вол., Покровский у., Владимирская губ.
Дата крещения
03.11.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Наталья
Мать - Пономарева Наталья Степанова, крестьянская вдова (с. Дединово, Дединовская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Савельев Павел Иванов, крестьянин (д. Бабурино, Жердевская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Савельева Анна Иванова, крестьянка (д. Бабурино, Жердевская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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