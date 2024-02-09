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Миляев Степан Степанов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Миляев Степан Степанов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1047-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.10.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Скуратовка, Пителинская вол., Раненбургский у., Рязанская губ.
Дата крещения
25.10.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Анохин Иван Павлович
Отец - Анохин Павел Семенов, крестьянин (д. Литвиново, Малышевская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Мать - Анохина Акилина Михайлова (д. Литвиново, Малышевская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Воспр. - Анохина Анастасия Семенова, крестьянская девица (д. Литвиново, Малышевская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Воспр. - Миляев Степан Степанов, крестьянин (д. Скуратовка, Пителинская вол., Раненбургский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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