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Анохин Иван Павлович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Анохин Иван Павлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1047-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.10.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Литвиново, Малышевская вол., Бронницкий у., Московская губ.
Дата крещения
25.10.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Анохин Иван Павлович
Отец - Анохин Павел Семенов, крестьянин (д. Литвиново, Малышевская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Мать - Анохина Акилина Михайлова (д. Литвиново, Малышевская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Воспр. - Анохина Анастасия Семенова, крестьянская девица (д. Литвиново, Малышевская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Воспр. - Миляев Степан Степанов, крестьянин (д. Скуратовка, Пителинская вол., Раненбургский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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