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Кремнева Мария Никанорова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кремнева Мария Никанорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1046-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.10.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
артистка Императорских Московских театров
Дата крещения
22.10.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Чабаровская Ирина Владимировна
Отец - Чабаровский Владимир Артуров, потомственный дворянин
Мать - Чабаровская Наталья Сергеева
Воспр. - Кремнева Мария Никанорова, артистка Императорских Московских театров
Воспр. - Кузьмин Михаил Васильев, запасной корнет
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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