Кузьмин Михаил Васильев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Кузьмин Михаил Васильев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1046-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 03.10.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- запасной корнет
- Дата крещения
- 22.10.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 20
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Чабаровская Ирина Владимировна
Отец - Чабаровский Владимир Артуров, потомственный дворянин
Мать - Чабаровская Наталья Сергеева
Воспр. - Кремнева Мария Никанорова, артистка Императорских Московских театров
Воспр. - Кузьмин Михаил Васильев, запасной корнет
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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