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Чабаровская Ирина Владимировна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Чабаровская Ирина Владимировна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1046-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.10.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Дата крещения
22.10.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Чабаровская Ирина Владимировна
Отец - Чабаровский Владимир Артуров, потомственный дворянин
Мать - Чабаровская Наталья Сергеева
Воспр. - Кремнева Мария Никанорова, артистка Императорских Московских театров
Воспр. - Кузьмин Михаил Васильев, запасной корнет
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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